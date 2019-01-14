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"Мы готовы усилить такие атаки": Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии

14 января 2019, 04:24  •  57 • В мире
В ночь на 12 января удары по Дамаску были совершены силами израильской авиации. Этот факт признал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Такими методами Израиль хочет сдержать укрепление присутствия Ирана в Сирии. "Мы готовы усилить такие атаки", - добавил глава израильского правительства.
Серию авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики провели ВВС Израиля. Этот факт признал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, по словам которого, целью атаки были иранские объекты и группировка "Хезболла".
Сам удар он назвал "мерой, увенчавшейся значительным успехом" в деле сдерживания военного присутствия Ирана в Сирии, а сама атака была направлена на иранские склады с оружием в международном аэропорту Дамаска. Об этом Нетаньяху сообщил в заявлении правительству.
"При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки", - подчеркнул премьер-министр.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, в ночь на 12 января агентство SANA сообщило о нанесении Израилем удара по складскому помещению в районе аэропорта Дамаск. Израильская авиация атаковала сирийскую территорию со стороны области Северная Галилея (Израиль), расположенной на границе с Ливаном.

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