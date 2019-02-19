"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро

Видеообращение к президенту Николасу Мадуро записали пять снайперов армии Венесуэла, сбежавшие в Колумбию почти две недели назад. "Мы на все готовы, дабы положить конец этому правительству", - заявили они

Обращение, в котором высказывается поддержка Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя "временным президентом" Венесуэлы, записали пять венесуэльских снайперов, покинувших страну около двух недель назад.

По информации местных СМИ, все они сложили оружие, сняли свою форму, пересекли границу и с тех пор находятся на территории соседней Колумбии.

Один из военных по имени Хуан Идальго заявил в обращении: "До каких пор все это будет продолжаться, Николас Мадуро?".

Кроме того, снайперы заявили, что против Мадуро они даже готовы применить оружие. По их словам, жители Венесуэлы "уже давно терпят голод".

"Мы готовы на все, только бы положить конец этому коррумпированному правительству", - цитирует заявление газета "Известия".

Напомним, помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил в своем выступлении 16 февраля, что представители командования Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией и ее лидером Хуаном Гуайдо, однако «Мадуро этого не видит».