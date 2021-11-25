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"Мы готовы к диалогу": Генсек НАТО внезапно захотел поговорить с Россией об Украине

25 ноября 2021, 19:20  •  199 • Политика
Генсек НАТО Столтенберг выразил готовность обсуждать с Россией ситуацию на Украине. "Мы готовы к диалогу", - заявил Столтенберг в Брюсселе.
В НАТО резко захотели обсуждать с Россией ситуацию вокруг Украины, в том числе в рамках фактически прекратившего своё существование Совета Россия - НАТО. С соответствующим заявлением выступил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Его слова прозвучали на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой. Генсек НАТО посетовал, что Россия закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при военном блоке в Брюсселе.
Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия - НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины,
- заявил Йенс Столтенберг.
Он добавил, что в альянсе верят, что переговоры - самый лучший способ урегулирования этих вопросов.
Напомним, что Россия прекратила работу своего представительства при НАТО и выдворила представителей альянса из Москвы в связи с тем, что целая группа русских дипломатов была выслана из Брюсселя под предлогом подозрений в разведдеятельности и организации политических убийств. Никаких доказательств, кроме пресловутых "подозрений", в НАТО не представили.

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