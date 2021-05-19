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"Мы гордимся ею": Таджикские звёзды похвалили оскорбившую русских Манижу
19 мая 2021, 20:10 • 109 • В мире
Таджикские звёзды шоу-бизнеса похвалили выступление Манижи на Евровидении. "Мы гордимся ею", - говорят они о женщине, представлявшей Россию и при этом оскорбившую русских.
Манижу в Таджикистане считают своей, ведь она родилась в Душанбе и получила гражданство России только в 14 лет. С исполнительней и её песней "Русская женщина" связана череда скандалов. Однако полуфинальное выступление певицы её таджикские коллеги по сцене хвалят.
"Дай Бог ей удачи, она молодец и для нас, для Таджикистана. Это очень здорово. Мы гордимся ею", - произнесла заслуженная артистка Таджикистана Парвин Юсуфи.
Бывший участник группы "Фарзин" Хабиб Хакимов считает, что номер Манижи вполне соответствует формату Евровидения. Гитарист Фейруз Хакимов признался: ожидал взрывного и интересного номера от таджикской певицы, когда только увидел её в числе претендентов.
Заслуженная артистка Таджикистана Дилором Курбанова думает, что участие Манижи в международном песенном конкурсе - это плюс для Таджикистана.
"Она всё-таки таджичка", - говорит звезда в интервью, данном YouTube-каналу "Фараж Online".
Финал Евровидения пройдёт в Роттердаме 22 мая. В нём примут участие представители Мальты, Украины, Швеции, Бельгии, Кипра, Норвегии, Азербайджана, Литвы, Израиля и России.
Ранее на Манижу международное общественное движение "Союз православных женщин" подало заявление в Следственный комитет и попросило провести экспертизу. Участницы движения полагают, что творчество исполнительницы оскорбляет русских женщин и, возможно, даже разжигает межнациональную рознь и русофобию.
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