"Мы гордимся ею": Таджикские звёзды похвалили оскорбившую русских Манижу

Таджикские звёзды шоу-бизнеса похвалили выступление Манижи на Евровидении. "Мы гордимся ею", - говорят они о женщине, представлявшей Россию и при этом оскорбившую русских.

Манижу в Таджикистане считают своей, ведь она родилась в Душанбе и получила гражданство России только в 14 лет. С исполнительней и её песней "Русская женщина" связана череда скандалов. Однако полуфинальное выступление певицы её таджикские коллеги по сцене хвалят.

"Дай Бог ей удачи, она молодец и для нас, для Таджикистана. Это очень здорово. Мы гордимся ею", - произнесла заслуженная артистка Таджикистана Парвин Юсуфи.

Бывший участник группы "Фарзин" Хабиб Хакимов считает, что номер Манижи вполне соответствует формату Евровидения. Гитарист Фейруз Хакимов признался: ожидал взрывного и интересного номера от таджикской певицы, когда только увидел её в числе претендентов.

Заслуженная артистка Таджикистана Дилором Курбанова думает, что участие Манижи в международном песенном конкурсе - это плюс для Таджикистана.

"Она всё-таки таджичка", - говорит звезда в интервью, данном YouTube-каналу "Фараж Online".

Финал Евровидения пройдёт в Роттердаме 22 мая. В нём примут участие представители Мальты, Украины, Швеции, Бельгии, Кипра, Норвегии, Азербайджана, Литвы, Израиля и России.

Ранее на Манижу международное общественное движение "Союз православных женщин" подало заявление в Следственный комитет и попросило провести экспертизу. Участницы движения полагают, что творчество исполнительницы оскорбляет русских женщин и, возможно, даже разжигает межнациональную рознь и русофобию.