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"Мы финансируем убийство собственных граждан": Депутат раскрыл, на что уходят наши миллиарды
26 мая 2021, 19:00 • 176 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Крупенников раскрыл, на что уходят наши миллиарды. Так, до 6 млрд рублей в год уходит из бюджета на проведение абортов, поскольку эта процедура покрывается из полиса ОМС: "Мы финансируем убийство собственных граждан".
Демография - одно из самых приоритетных направлений политики России, потому что рождаемость падает с 1990-х годов и население стареет и умирает, заметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в программе "Интервью".
Так, только за прошлый год русских стало меньше на два миллиона человек, добавила она. Между тем со всех трибун чиновники говорят о необходимости повышения рождаемости, при этом аборты покрываются из полиса ОМС.
Об этой проблеме высказался гость программы - член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы по армрестлингу Владимир Крупенников.
Он является автором законопроекта об абортах, который предписывает вывести эту процедуру из системы ОМС. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что в противном случае "получается какая-то шизофрения":
Крупенников добавил, что на это уходит до 6 млрд рублей в год. В последние годы общий объём средств, потраченных из бюджета на выполнение абортов, составлял порядка 4 млрд рублей.
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