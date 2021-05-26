"Мы финансируем убийство собственных граждан": Депутат раскрыл, на что уходят наши миллиарды

Депутат Госдумы Владимир Крупенников раскрыл, на что уходят наши миллиарды. Так, до 6 млрд рублей в год уходит из бюджета на проведение абортов, поскольку эта процедура покрывается из полиса ОМС: "Мы финансируем убийство собственных граждан".

Демография - одно из самых приоритетных направлений политики России, потому что рождаемость падает с 1990-х годов и население стареет и умирает, заметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в программе "Интервью".

Так, только за прошлый год русских стало меньше на два миллиона человек, добавила она. Между тем со всех трибун чиновники говорят о необходимости повышения рождаемости, при этом аборты покрываются из полиса ОМС.

Об этой проблеме высказался гость программы - член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы по армрестлингу Владимир Крупенников.

Он является автором законопроекта об абортах, который предписывает вывести эту процедуру из системы ОМС. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что в противном случае "получается какая-то шизофрения":

С одной стороны, государство финансирует маткапитал, поддерживает семьи, и в то же время из бюджета мы финансируем убийство собственных граждан за счёт налогоплательщиков.

Крупенников добавил, что на это уходит до 6 млрд рублей в год. В последние годы общий объём средств, потраченных из бюджета на выполнение абортов, составлял порядка 4 млрд рублей.