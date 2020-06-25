"Мы это видим, мы это фиксируем": Чем статья Путина о Второй мировой зацепила Германию?

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается немецкими властями, заявил "РИА Новости" посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать", - подчеркнул дипломат. По мнению Нечаева, статья Путина зацепила Германию неспроста - материал позволяет взглянуть на совместную предвоенную и военную историю. Кроме того, добавил посол, необходимо сделать всё, чтобы историю Второй мировой войны невозможно было фальсифицировать.

Он обратил внимание на важный момент, о котором упомянул Путин, - совместную ответственность перед будущими поколениями и необходимость приложить усилия, чтобы не допустить больше подобных трагедий.

Статья Владимира Путина под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" была опубликована в американском журнале The National Interest 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН - США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров "пятёрки". Путин подчеркнул, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.