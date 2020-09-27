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"Мы это уже проходили": Запад попросили не лезть в дела Белоруссии
27 сентября 2020, 19:30 • 189 • Политика
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей попросил западные страны проявить мудрость и не вмешиваться во внутренние дела страны. Он добавил, что любые ограничительные меры будут, как показала история, иметь обратный эффект: "Это мы уже проходили".
Запад не должен вмешиваться в дела Белоруссии: с таким заявлением выступил глава белорусского МИД Макей на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он потребовал от западных партнёров прекратить ввергать республику в хаос, добавив, что подобные вмешательства могут лишь отбросить страну назад в развитии.
Макей назвал последние события в Минске и других городах неудавшейся попыткой цветной революции, навязанной зарубежными странами. А заявления "западных соседей" о заботе о демократии и благосостоянии Белоруссии на самом деле являются попытками ввергнуть страну в анархию.
В речи Макея также прозвучал призыв к Западу проявить "мудрость, сдержанность и беспристрастность". Он подчеркнул, что будущее Белоруссии будет определять сам белорусский народ, а любые попытки ввести ограничительные меры или санкции против страны обернутся обратным эффектом и нанесут вред всем. "Это мы уже проходили", - добавил глава белорусского МИД.
Напомним, недавно состоялась инаугурация переизбранного президента Александра Лукашенко, однако ряд западных стран результаты выборов не признали, а инаугурацию посчитали нелегитимной.
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