"Мы это уже проходили": Запад попросили не лезть в дела Белоруссии

Запад не должен вмешиваться в дела Белоруссии: с таким заявлением выступил глава белорусского МИД Макей на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он потребовал от западных партнёров прекратить ввергать республику в хаос, добавив, что подобные вмешательства могут лишь отбросить страну назад в развитии.

Макей назвал последние события в Минске и других городах неудавшейся попыткой цветной революции, навязанной зарубежными странами. А заявления "западных соседей" о заботе о демократии и благосостоянии Белоруссии на самом деле являются попытками ввергнуть страну в анархию.

В речи Макея также прозвучал призыв к Западу проявить "мудрость, сдержанность и беспристрастность". Он подчеркнул, что будущее Белоруссии будет определять сам белорусский народ, а любые попытки ввести ограничительные меры или санкции против страны обернутся обратным эффектом и нанесут вред всем. "Это мы уже проходили", - добавил глава белорусского МИД.

Напомним, недавно состоялась инаугурация переизбранного президента Александра Лукашенко, однако ряд западных стран результаты выборов не признали, а инаугурацию посчитали нелегитимной.