"Мы это сделали": Чего стоил Зеленскому развод сил в Донбассе

Несмотря на сложную ситуацию, в Донбассе удалось осуществить разведение сил вблизи населённого пункта Золотое. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком.

Месячная задержка

Разведение сил в районе Золотого, а также ряда других населённых пунктов Донбасса должно было произойти ещё месяц назад, когда Украина официально подписала "формулу Штайнмайера", регулирующую последовательность выполнения Минских соглашений. Тем не менее процесс отвода войск был сорван украинскими националистами, отказавшимися выполнять приказ президента Украины.

"Президент, а не лох"

Провал отвода войск дорого обошёлся Киеву. Саммит "нормандской четвёрки", на который возлагал надежды Владимир Зеленский, был отложен на неопределённый срок из-за невыполнения украинской стороной своей части обязательств. В этой связи украинскому лидеру пришлось лично отправиться в Донбасс для урегулирования ситуации. В районе Золотого у Зеленского состоялся интересный разговор с украинскими националистами, который попал на видео и был опубликован в соцсетях.

"Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", - сказал Зеленский обступившим его радикалам.

Сопротивление националистов

С самого подписания "формулы Штайнмайера" украинские радикалы и националисты обвинили украинского президента в предательстве и провели несколько акций у здания администрации президента Украины в Киеве. Кроме того, нацбатальоны в Донбассе отказались уходить со своих позиций и отводить оружие и технику. Лишь через месяц Киеву удалось уговорить националистов подчиниться.

Если что, обвиним Россию

О том, что развод войск в Золотом всё-таки состоится, объявил глава МВД Украины Арсен Аваков, которого считают куратором всех украинских националистических организаций. Он анонсировал развод войск в пятницу, 8 ноября, ровно в полдень.

Позднее с заявлением выступили представители украинского военного командования. Они заявили, что в случае срыва развода сил в Золотом украинская сторона намерена возложить всю вину на Россию.

"Ну, соответственно, в случае срыва вся ответственность будет возложена на российскую сторону", - заявил заместитель командующего штабом Операции объединённых сил (ООС) в Донбассе Богдан Бондар.

Развод состоялся

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе подтвердили, что обе стороны конфликта отвели войска и технику в районе Золотого. Отмечается, что всё прошло без каких-либо серьёзных происшествий.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали всё в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - сказал по этому поводу Владимир Зеленский.

Следующий на очереди населённый пункт, где должно произойти разведение сил, - Петровский. Предполагается, что оно состоится уже 9 ноября в 12:00, однако ополченцы выразили большие сомнения по этому поводу, учитывая количество провокаций в этом районе.