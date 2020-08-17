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"Мы ещё встретимся": Дональд Трамп дал обещание умершему брату
17 августа 2020, 07:55 • 86 • В мире
Младший брат президента США Роберт Трамп скончался в больнице ровно через день после того, как Дональд Трамп навестил его. Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни процитировала слова главы государства, адресованные ушедшему брату: "Мы ещё встретимся".
Сегодня стало известно, что младший брат Дональда Трампа, которого госпитализировали несколько дней назад в одну из нью-йоркских больниц, умер. Диагноз 72-летнего Роберта Трампа не называется, но известно, что он страдал от тяжёлой болезни.
Глава США выразил свою скорбь в официальном сообщении, которое опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни:
Также, по словам Макинэни, Трамп дал обещание скончавшемуся родственнику о скорой встрече.
Фото: скриншот twitter.com/PressSec
Напомним, ранее Царьград писал, что Роберта Трампа срочно госпитализировали в больницу в Нью-Йорке, он был в тяжёлом состоянии. Дональд Трамп нанёс визит брату в пятницу, 14 августа.
Известно, что, в отличие от старшего брата, Роберт Трамп никогда не стремился к публичности и почти всю жизнь проработал в семейном предприятии, достигнув позиции топ-менеджера.
Свои соболезнования уже выразили и другие родственники покойного Роберта. Иванка Трамп, дочь президента, написала в своём твиттере:
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