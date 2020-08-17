"Мы ещё встретимся": Дональд Трамп дал обещание умершему брату

Сегодня стало известно, что младший брат Дональда Трампа, которого госпитализировали несколько дней назад в одну из нью-йоркских больниц, умер. Диагноз 72-летнего Роберта Трампа не называется, но известно, что он страдал от тяжёлой болезни.

Глава США выразил свою скорбь в официальном сообщении, которое опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни:

С тяжёлым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром.

Также, по словам Макинэни, Трамп дал обещание скончавшемуся родственнику о скорой встрече.



Фото: скриншот twitter.com/PressSec Фото: скриншот twitter.com/PressSec

Напомним, ранее Царьград писал, что Роберта Трампа срочно госпитализировали в больницу в Нью-Йорке, он был в тяжёлом состоянии. Дональд Трамп нанёс визит брату в пятницу, 14 августа.

Известно, что, в отличие от старшего брата, Роберт Трамп никогда не стремился к публичности и почти всю жизнь проработал в семейном предприятии, достигнув позиции топ-менеджера.

Свои соболезнования уже выразили и другие родственники покойного Роберта. Иванка Трамп, дочь президента, написала в своём твиттере: