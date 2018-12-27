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"Мы ещё обрадуем наших партнёров": Путин за 4 года до презентации гиперзвукового "Авангарда" - видео
27 декабря 2018, 20:09 • 175 • Политика
Ещё в 2014 году президент России Владимир Путин предупреждал Запад об оружии, не имеющем аналогов в мире. "Мы ещё обрадуем наших партнёров и идеями, и их конкретным воплощением. Кое о чём мы пока не говорим, но скажем, время подойдёт", - сказал тогда Путин.
Ещё в августе 2014 года президент России Владимир Путин заявил о создании таких систем, которыми не располагает ни одна страна в мире. Глава государства с улыбкой пообещал, что Россия обязательно обрадует западных партнеров и новыми идеями, и их конкретным воплощением.
Почти 4 года спустя президент России вышел на сцену, чтобы представить миру новейшие образцы российского вооружения, среди которых были показаны ракеты на ядерном двигателе, а также гиперзвуковые комплексы "Авангард".
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