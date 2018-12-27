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"Мы ещё обрадуем наших партнёров": Путин за 4 года до презентации гиперзвукового "Авангарда" - видео

27 декабря 2018, 20:09  •  175 • Политика
Ещё в 2014 году президент России Владимир Путин предупреждал Запад об оружии, не имеющем аналогов в мире. "Мы ещё обрадуем наших партнёров и идеями, и их конкретным воплощением. Кое о чём мы пока не говорим, но скажем, время подойдёт", - сказал тогда Путин.
Ещё в августе 2014 года президент России Владимир Путин заявил о создании таких систем, которыми не располагает ни одна страна в мире. Глава государства с улыбкой пообещал, что Россия обязательно обрадует западных партнеров и новыми идеями, и их конкретным воплощением.
"Кое о чём мы пока не говорим, но скажем, время подойдёт", - отметил Путин на выступлении в Ялте 14 августа 2014 года.
Почти 4 года спустя президент России вышел на сцену, чтобы представить миру новейшие образцы российского вооружения, среди которых были показаны ракеты на ядерном двигателе, а также гиперзвуковые комплексы "Авангард".
"Нас никто не слушал, послушайте сейчас", - сказал глава государства, демонстрируя новейшее российское оружие.
Про горизонты планирования Путина: Речь идёт о таких системах, которыми другие армии мира пока не располагают. И мы ещё обрадуем наших партнёров и идеями, и их конкретным воплощением. Кое о чём мы пока не говорим, но скажем, время подойдёт
Крым, август 2014, до «Авангарда» 4 года pic.twitter.com/KPt2FWH1hE
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 декабря 2018 г.

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175
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