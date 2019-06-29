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"Мы еще ничего не должны": Россия обрезала ПАСЕ по вопросу выплаты взносов

29 июня 2019, 22:39  •  100 • Политика
Представители России решительно обрезали ПАСЕ по вопросу выплаты членских взносов. "Мы еще ничего не должны", - отметили в Минфине, заявляя, что только после документального восстановления российской делегации в правах можно вернуться к обсуждению уплаты долгов.
Требование о выплате в фонд ПАСЕ членских взносов со стороны России приобретет для нашей страны актуальность лишь при определенных условиях. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак, пишет телеканал 360.
Так, для начала РФ намерена дождаться документального восстановления своей делегации в правах. Хотя де-факто это уже произошло, однако без статуса де-юре российская сторона не намерена гасить оплату своего членства за тот период, когда ее отстранили от участия в ассамблее.
"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", - цитирует Сторчака Интерфакс.

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