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"Мы еще и Германию хотим захватить": Лавров шуткой ответил на оговорку немецкой журналистки

16 января 2019, 18:09  •  236 • Политика
Министр иностранных дел России ответил шуткой на оговорку журналистки немецкого телеканала ARD. Та случайно назвала его главой МИД ФРГ. "Теперь я точно буду обвинён в том, что мы ещё Германию хотим захватить..." — иронично заметил по этому поводу Лавров.
Описанный инцидент произошел во время пресс-конференции в Москве. Сам по себе вопрос журналистки касался предстоящей встречи Лаврова и его германского коллеги Хайко Мааса.
Напомним, что в ходе предстоящего визита Мааса в российскую столицу они с Лавровым планируют обсудить текущую ситуацию в Сирии и на Украине. В МИД Германии подтвердили предстоящую поездку министра в Москву, тем не менее уточнили, что его точная дата еще не определена.
Со своей стороны Лавров в ходе пресс-конференции подтвердил готовность России к такой дискуссии и отметил, что по "по обоим вопросам есть решения, которые необходимо выполнять". Его шутка, впрочем, привлекла большее внимание зала.
"Теперь я точно буду обвинён в том, что мы ещё Германию хотим захватить и заполонить", — пошутил Лавров.
Об этом эпизоде сообщает RT. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале издания.

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