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"Мы ему готовы в этом помочь": Зеленского призывают "пойти на Крым"

25 августа 2020, 08:30  •  108 • Политика
Президента Украины Владимира Зеленского призывают "пойти на Крым". По словам бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, глава государства имеет для этого всё необходимое.
Так политик прокомментировал недавнее выступление Зеленского по случаю празднования годовщины независимости Украины. В своей речи президент заявил, что украинские чиновники, которые без боя отдали Крым, должны сегодня давать показания в суде.
Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, в свою очередь отметил, что у Зеленского, в отличие от его предшественников, сегодня есть реальная возможность "пойти на Крым".
У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь, - отметил экс-глава СНБО, выступая в эфире "Радио Свобода".
При этом он предположил, что Зеленского от этого останавливает "договорняк" с Россией, который, как полагает Турчинов, дороже для украинского лидера, чем суверенитет родной страны.
Напомним, что Крым вошёл в состав России по итогам народного референдума, проведённого на полуострове в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и пересмотру не подлежит, а любые попытки его оспорить являются нарушением права народа на самоопределение.

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