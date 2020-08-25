"Мы ему готовы в этом помочь": Зеленского призывают "пойти на Крым"

Так политик прокомментировал недавнее выступление Зеленского по случаю празднования годовщины независимости Украины. В своей речи президент заявил, что украинские чиновники, которые без боя отдали Крым, должны сегодня давать показания в суде.

Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, в свою очередь отметил, что у Зеленского, в отличие от его предшественников, сегодня есть реальная возможность "пойти на Крым".

У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь, - отметил экс-глава СНБО, выступая в эфире "Радио Свобода".

При этом он предположил, что Зеленского от этого останавливает "договорняк" с Россией, который, как полагает Турчинов, дороже для украинского лидера, чем суверенитет родной страны.

Напомним, что Крым вошёл в состав России по итогам народного референдума, проведённого на полуострове в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и пересмотру не подлежит, а любые попытки его оспорить являются нарушением права народа на самоопределение.