Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бастрыкин "обеднел" на треть, но приобрел квартиру: Опубликована декла...
«Костяк вооружённых сил»: Минобороны РФ проводит эксперимент с должностью главно...
«Прикрытие попыток расшатать обстановку»: в Минобороны РФ назвали ложью заявлени...
Медведчук не планирует участвовать в переговорах по Донбассу
Главная / В мире

"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым

25 мая 2019, 07:54  •  150 • В мире
Уходящий в отставку глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского ТВ рассказал байку, как пил водку с российским коллегой Сергеем Лавровым и представителями ЕС. "Мы его начали сразу прессовать втроём", - грозно пересказывал он историю о 2015-м году журналистке телеканала "СТБ".
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин, уже подавший заявление о своей отставке, рассказал, что одним из самых сильных его воспоминаний на посту главы была встреча в 2015-м году по минским договоренностям.
По его словам, во время минских переговоров 2015 года глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал своим коллегам выпить водку. Климкин, рассказывая эту байку журналистке "СТБ", активно жестикулировал руками и наводил на себя грозный вид.
Он отметил, что столь неожиданное начало переговоров якобы смутило его коллег из стран Евросоюза.
"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры… Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно", — авторитетно сказал он и продолжил, что затем они "начали сразу прессовать втроём" Лаврова, чтобы тот все предложения передал Владимиру Путину.
Напомним, что в феврале 2015 года в Минске прошла встреча лидеров четырех стран — Украины, России, Франции и Германии. По ее итогам был согласован документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
25 мая 2019, 07:54
"Чтоб помнили, куда их не возьмут": В Рунете сравнили киевскую эмблему НАТО со звездой Сердючки
25 мая 2019, 01:24
Не Сирия и не Ирак: В США утаили место дислокации американских солдат на Ближнем Востоке
24 мая 2019, 15:39
"Boeing тратит очень большие деньги": В США сумбурно объяснили допуск 737 MAX 8 к полетам в июне
25 мая 2019, 07:39
Эффект присутствия: Трамп рассказал об увеличении военного контингента США на Ближнем Востоке
24 мая 2019, 09:09
"Huawei – это нечто очень опасное": Трамп допускает включение вопроса с компанией в торговую сделку с Китаем
24 мая 2019, 12:24
Смешная шутка: Зеленский отмахнулся от петиции за его отставку
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2019, 04:39
"Может, поинтересоваться у судей, а не политиков?": В Голландии остудили пы...
25 мая 2019, 01:24
Будут работать за 10 тысяч гривен: Украину могут заполонить мигранты из Непала и Паки...
25 мая 2019, 01:24
На Украине обожают, когда кого-то обижают: Аналитик разгадал хитрый замысел Порошенко
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за р...
25 мая 2019, 04:39
"Живем в глобальном мире": На Украине признали, что Россия кормит экономику...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2019, 04:12
Про Евровидение
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
18 мая 2019, 19:54
Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
21 мая 2019, 06:24
Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины
20 мая 2019, 20:39
Воинский демарш: Высокопоставленные военные прилюдно показали своё неуважение к Зеленскому
18 мая 2019, 13:24
Кучма сделал провокационное признание о героях Украины: "Нарисованы в Москве"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.