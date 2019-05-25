"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин, уже подавший заявление о своей отставке, рассказал, что одним из самых сильных его воспоминаний на посту главы была встреча в 2015-м году по минским договоренностям.

По его словам, во время минских переговоров 2015 года глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал своим коллегам выпить водку. Климкин, рассказывая эту байку журналистке "СТБ", активно жестикулировал руками и наводил на себя грозный вид.

Он отметил, что столь неожиданное начало переговоров якобы смутило его коллег из стран Евросоюза.

"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры… Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно", — авторитетно сказал он и продолжил, что затем они "начали сразу прессовать втроём" Лаврова, чтобы тот все предложения передал Владимиру Путину.

Напомним, что в феврале 2015 года в Минске прошла встреча лидеров четырех стран — Украины, России, Франции и Германии. По ее итогам был согласован документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.