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"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина

10 сентября 2020, 00:20  •  139 • Политика
Экс-соратник Владимира Зеленского, его знаменитый помощник Андрей Богдан рассказал о дипломатических провалах украинского лидера. Он также сообщил об обмане Владимира Путина. "Мы его как-то жёстко кинули", - отметил бывший чиновник.
Андрей Богдан раньше возглавлял Офис президента Украины. По его мнению, Киев многое обещал президенту России, а по факту не сделал ничего.
То, что я вижу, - мне кажется, что мы его как-то жёстко кинули: наобещали одно - не сделали ничего, - произнёс бывший чиновник в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Богдан рассказал о саммите "нормандской четвёрки", который состоялся в конце прошлого года. Он оценил те переговоры как сложные. При этом Владимир Путин был "очень уважителен" к своему украинскому коллеге, действительно пытался искать решение проблемы.
По мнению Богдана, такое поведение российского президента было продиктовано, в числе прочего, и политическими мотивами. Он считает: Путин не захотел "воевать с любимчиком своего народа", понимая, что Зеленского в России многие поддерживают.
Но за эти месяцы ситуация резко изменилась. Свои выводы собеседник Гордона сделал только на основании публичных моментов. Например, если после телефонного разговора Путина и Зеленского информация в пресс-релизах сильно различается, значит, побеседовали плохо.
"Это называется "дипломатический провал", - подчеркнул Андрей Богдан.
Богдан стал широко известен после того как в СМИ и интернете был опубликован снимок, где он стоит за спиной Зеленского и что-то шепчет ему на ухо. В интервью Гордону бывший соратник признался, о чём тогда говорил президенту. Он советовал поспорить с мэром Днепра о реконструкции моста: если к определённой дате работы не будут завершены, градоначальник уволится.

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