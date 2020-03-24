"Мы достигли пределов": Итальянский доктор рассказал об отчаянии и вере в Бога

Урбану 38 лет. Его откровенное письмо опубликовано на сайте Marcotosatti.com. В последние три недели в больницу, где работает Юлиан, поступает всё больше и больше людей. Доктор пишет, что "кошмар нарастает". Сначала заболевших было несколько, а теперь уже сотни.

"Теперь мы больше не врачи, а сортировщики на ленте", - считает Урбан и добавляет, что каждый день приходится принимать решение, кому жить, а кого отправить домой дожидаться смерти.

Ещё две недели назад этот врач, как и многие его коллеги, был атеистом. Но в больницу поступил 75-летний пастор. У него был коронавирус, вызвавший серьёзные проблемы с дыханием. Но пастор читал Библию умирающим, держал других пациентов за руку. Урбан рассказал, что к тому моменту чувствовал, что психологически и физически обессилен.

"Теперь мы должны признать: мы, как люди, достигли наших пределов. Мы не можем сделать больше, каждый день умирает всё больше людей", - написал врач.

Он сообщил, что от коронавируса уже умерло двое медиков. И во всей этой ситуации врачи осознали, что им нужен Бог. Каждую свободную минуту они стали просить у Него помощи. Старый пастор умер. Он был одним из более чем 120 итальянцев, которые скончались в этом госпитале.

"Мы все были полностью истощены. Он сумел, несмотря на своё самочувствие и наши трудности, принести мир, который мы уже не надеялись найти", - рассказал Юлиан Урбан.

Урбан отмечает, что "если так будет продолжаться", умрут все врачи в больнице. Он добавил, что не был дома уже шесть дней, не помнит, когда принимал пищу в последний раз. Медик признался: он осознаёт свою бесполезность, но мечтает до последней минуты помогать другим.

"Я счастлив, что вернулся к Богу среди страданий и смерти моих собратьев", - написал итальянский врач.