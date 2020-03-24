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"Мы достигли пределов": Итальянский доктор рассказал об отчаянии и вере в Бога

24 марта 2020, 17:35  •  103 • В мире
Доктор Юлиан Урбан, который работает в одном из госпиталей в Ломбардии, рассказал, как живёт и работает в период пандемии коронавируса. Ещё недавно он был атеистом, но один из пациентов помог ему поверить в Бога, и это принесло ему мир "среди страданий и смерти".
Урбану 38 лет. Его откровенное письмо опубликовано на сайте Marcotosatti.com. В последние три недели в больницу, где работает Юлиан, поступает всё больше и больше людей. Доктор пишет, что "кошмар нарастает". Сначала заболевших было несколько, а теперь уже сотни.
"Теперь мы больше не врачи, а сортировщики на ленте", - считает Урбан и добавляет, что каждый день приходится принимать решение, кому жить, а кого отправить домой дожидаться смерти.
Ещё две недели назад этот врач, как и многие его коллеги, был атеистом. Но в больницу поступил 75-летний пастор. У него был коронавирус, вызвавший серьёзные проблемы с дыханием. Но пастор читал Библию умирающим, держал других пациентов за руку. Урбан рассказал, что к тому моменту чувствовал, что психологически и физически обессилен.
"Теперь мы должны признать: мы, как люди, достигли наших пределов. Мы не можем сделать больше, каждый день умирает всё больше людей", - написал врач.
Он сообщил, что от коронавируса уже умерло двое медиков. И во всей этой ситуации врачи осознали, что им нужен Бог. Каждую свободную минуту они стали просить у Него помощи. Старый пастор умер. Он был одним из более чем 120 итальянцев, которые скончались в этом госпитале.
"Мы все были полностью истощены. Он сумел, несмотря на своё самочувствие и наши трудности, принести мир, который мы уже не надеялись найти", - рассказал Юлиан Урбан.
Урбан отмечает, что "если так будет продолжаться", умрут все врачи в больнице. Он добавил, что не был дома уже шесть дней, не помнит, когда принимал пищу в последний раз. Медик признался: он осознаёт свою бесполезность, но мечтает до последней минуты помогать другим.
"Я счастлив, что вернулся к Богу среди страданий и смерти моих собратьев", - написал итальянский врач.
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