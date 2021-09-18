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"Мы должны": Минобороны ФРГ призвало Евросоюз к независимости от США
18 сентября 2021, 12:05 • 22 • Политика
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз к военной независимости от США. "Мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил", - объяснила она.
По словам министра, её призыв не означает "отделение от американцев", но, по её словам, могут возникнуть такие ситуации, когда интересы Евросоюза будут отличаться от интересов США и в том числе внутри НАТО.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung она добавила, что европейские коллеги после сложившейся в Афганистане ситуации обсуждали в том числе силы быстрого реагирования.
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