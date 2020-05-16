"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны

Президент Польши Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности. В документе политика России обозначена как "агрессивная". Ольшанский с этой позицией не согласился. Он считает, что США сделали его страну инструментом для достижения своих интересов и пытаются вовлечь Польшу в потенциальную войну с РФ.

Актёр отметил, что его соотечественников, "как всегда, готовят к войне". Он напомнил лозунг одного из французских генералов, который был озвучен 3 сентября 1939 года: "Война до последнего поляка". Ольшанский назвал власти своей страны "псами" и "лакеями чужого".

Он отметил, что воевать с кем бы то ни было не в интересах Польши. А уж тем более в интересах Британии и США. Войцех Ольшанский попросил соотечественников вспомнить о национальных интересах, а "идейных националистов", которые готовы на агрессию ради чужих целей, он назвал предателями.

Часть своего видео актёр посвятил матерям. Он спросил, готовы ли они любимых сыновей отправлять на войну, чтобы они выступали за интересы Трампа, Помпео, Клинтон и британских политруков.

"Мы должны воевать с Россией, с нашим соседом? Мы, славяне?" - удивлённо произнёс Ольшанский.