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"Мы должны вместе строить мир в Европе": слова кандидата в президенты Франции прозвучали на русском
07 февраля 2022, 04:45 • 33 • Политика
Валери Пекресс, являющаяся кандидатом в президенты Франции, во время телеинтервью неожиданно заговорила на русском языке.
Валери Пекресс на предстоящих выборах идет от партии «Республиканцы». Накануне она давала телеинтервью, в котором неожиданно заговорила по-русски. Политик обратилась к русском народу и отметила важность работы правительства России в построении мира.
После сказанных слов, Пекресс выдала ту же самую фразу, но уже на родном французском языке - сообщили РИА Новости.
Отметим, что 7 февраля действующий президент Франции Макрон прилетит в Россию, чтобы встретится с Владимиром Путиным. Они обсудят напряженную ситуацию на границе с Украиной, а также отношения ЕС и Нато.
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