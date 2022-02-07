"Мы должны вместе строить мир в Европе": слова кандидата в президенты Франции прозвучали на русском

Валери Пекресс, являющаяся кандидатом в президенты Франции, во время телеинтервью неожиданно заговорила на русском языке.

Валери Пекресс на предстоящих выборах идет от партии «Республиканцы». Накануне она давала телеинтервью, в котором неожиданно заговорила по-русски. Политик обратилась к русском народу и отметила важность работы правительства России в построении мира.

Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой, — сказала Пекресс в эфире телеканала France 2.

После сказанных слов, Пекресс выдала ту же самую фразу, но уже на родном французском языке - сообщили РИА Новости.

Отметим, что 7 февраля действующий президент Франции Макрон прилетит в Россию, чтобы встретится с Владимиром Путиным. Они обсудят напряженную ситуацию на границе с Украиной, а также отношения ЕС и Нато.