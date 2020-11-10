"Мы должны сделать шаги": Кравчук назвал условие отказа от Минских соглашений по Донбассу

На Украине будет разработан новый документ, в котором отразят шаги по прекращению военного конфликта в Донбассе.

"Украина должна - и мы будем это предлагать - подготовить проект нового документа после этих оценок, которые дал украинский народ, о том, какие шаги мы должны сделать в рамках Будапештского меморандума", - произнёс Кравчук в интервью порталу Klymenko Time.

Напомним, 25 октября вместе с местными выборами на Украине состоялся опрос. Одной из тем, на которую возле избирательных участков должны были высказаться граждане, было вынесение на международный уровень вопроса о выполнении Будапештского меморандума. 78% респондентов ответили, что выносить стоит.

По мнению Кравчука, новый документ позволит инициировать переговоры с "отдельными странами", которые окажут влияние на украинскую ситуацию. При этом отказа от Минских соглашений не планируется, но он возможен.

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу объяснил, что Минские соглашение перестанут рассматриваться как путь урегулирования конфликтов, если система консультаций зайдёт в тупик. Но на данный момент Украина "делает шаги вперёд".

Будапештский меморандум иначе называется Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Под документом 5 декабря 1994 года поставили подписи лидеры России, Украины, Соединённых Штатов и Великобритании.