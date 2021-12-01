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"Мы должны победить!": Путин принял верительные грамоты у 23 послов
01 декабря 2021, 15:55 • 90 • Политика
Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. В своём обращении к гостям нашей страны президент в том числе напомнил о непростой эпидемиологической ситуации в мире: "Мы должны победить!" - сказал он.
Отметим, что церемония вручения верительных грамот прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Во время обращения к послам глава государства выразил уверенность в том, что их профессиональная деятельность в России "будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами".
"Ну когда-нибудь эта зараза должна нас оставить? Когда-то мы её должны победить, и жизнь должна вернуться в нормальное русло!" - отметил президент, говоря о пандемии.
Владимир Путин также напомнил об угрозе на западных рубежах России.
"Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура НАТО. Для нас это более чем серьёзно!" - сказал президент.
При этом глава государства отметил, что Россия предпринимает адекватные военно-технические меры, однако стоит понимать, что это не угроза кому-либо, а лишь адекватная реакция на провокации.
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