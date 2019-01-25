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"Мы договорились": Трамп и конгресс временно прекратили шатдаун правительства США

25 января 2019, 23:39  •  81 • Политика
Президент США Дональд Трамп и американский конгресс согласовали бюджет правительства США на ближайшие три недели. Это значит, что шатдаун, парализовавший многие государственные службы и ведомства, временно приостановлен. "Мы договорились", - коротко прокомментировал случившееся Трамп.
Со своим обращением президент США выступил в Розовом саду Белого дома. Временный запуск правительственных служб и ведомств продлится как минимум до пятницы 16 февраля 2019 года.
Напомним, что в конце прошлого года бюджет правительства США так и не был согласован из-за разногласий между демократами в конгрессе и Трампом по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Весь конец декабря и почти весь январь многие государственные служащие провели, работая без зарплаты или находясь в неоплачиваемом отпуске.
В перспективе временный бюджет оставляет открытой возможность возобновления шатдауна в следующем месяце. Тем не менее к тому времени конгрессмены и Трамп могут достигнуть окончательного компромисса.
"Мы договорились", - заявил Трамп, обращаясь к американским гражданам.

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