"Мы для себя выбрали Евросоюз": Молдавский парламент отказался платить ЕАЭС

Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что страна получила статус наблюдателя в ЕАЭС по договоренности президента Игоря Додона. Однако парламент республики не считает нужным оплачивать это. "Мы для себя выбрали Евросоюз", - заявил политик.

Молдавия отказалась платить за статус наблюдателя в ЕАЭС. Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил премьер Молдавии Павел Филип.

По его словам, статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе был получен по договоренности президента Игоря Додона. При этом, указал Филип, Молдавия является парламентской республикой.

И правительство не желает платить за полученный статус, пояснил он.

"Мы для себя выбрали Евросоюз и не видим для себя другой альтернативы", - пояснил он, отметив, что отношения с ЕС у Молдавии более глубокие и серьезные, и поэтому страна физически не может состоять в ЕАЭС.

При этом ранее Игорь Додон, выступая на саммите глав государств Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, заявил, что республика уделяет особое внимание восстановлению и углублению сотрудничества со странами ЕАЭС.

По его словам, хотя уровень взаимодействия со странами Евразийского экономического союза сейчас оставляет желать лучшего, и молдавские производители, и Республика Молдова как государство заинтересованы в том, чтобы сотрудничество страны с ЕАЭС вышло на новый, более высокий этап.