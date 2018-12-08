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"Мы для себя выбрали Евросоюз": Молдавский парламент отказался платить ЕАЭС

08 декабря 2018, 04:39  •  151 • Политика
Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что страна получила статус наблюдателя в ЕАЭС по договоренности президента Игоря Додона. Однако парламент республики не считает нужным оплачивать это. "Мы для себя выбрали Евросоюз", - заявил политик.
Молдавия отказалась платить за статус наблюдателя в ЕАЭС. Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил премьер Молдавии Павел Филип.
По его словам, статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе был получен по договоренности президента Игоря Додона. При этом, указал Филип, Молдавия является парламентской республикой.
И правительство не желает платить за полученный статус, пояснил он.
"Мы для себя выбрали Евросоюз и не видим для себя другой альтернативы", - пояснил он, отметив, что отношения с ЕС у Молдавии более глубокие и серьезные, и поэтому страна физически не может состоять в ЕАЭС.
При этом ранее Игорь Додон, выступая на саммите глав государств Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, заявил, что республика уделяет особое внимание восстановлению и углублению сотрудничества со странами ЕАЭС.
По его словам, хотя уровень взаимодействия со странами Евразийского экономического союза сейчас оставляет желать лучшего, и молдавские производители, и Республика Молдова как государство заинтересованы в том, чтобы сотрудничество страны с ЕАЭС вышло на новый, более высокий этап.

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