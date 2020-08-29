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"Мы действительно хотим добра": Захарова дала совет Эстонии по поводу Белоруссии
29 августа 2020, 20:40 • 173 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова обозначила принципиальное различие России и Эстонии в отношении к ситуации в Белоруссии. "Мы действительно хотим добра", - подчеркнула она и дала совет эстонским властям.
В комментарии, размещённом на сайте МИД РФ, Захарова сообщила, что с текстом выступления зампредседателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона ознакомилась очень внимательно. Она отметила, что в одном принципиально важном моменте никак не может с ним согласиться. Речь идёт о судьбе Белоруссии.
"В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария "цветной" смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор", - подчеркнула Захарова.
По её мнению, к этому нельзя прийти ни через "разжигание обстановки извне", ни через "нагнетание страстей". Представитель российского МИД считает, что крайне важно сохранять холодный рассудок, а также строго следовать принципам международного права. В первую очередь принципу невмешательства во внутренние дела других стран.
"Призывая страны ЕС и НАТО вмешаться в развитие ситуации в Республике Беларусь, Михкельсон игнорирует тот факт, что она не является членом этих структур", - напомнила Мария Захарова.
Она отметила, что Микхельсон обвинил российскую власть в "планах агрессии" и "диктаторстве". Этим он продемонстрировал прямое вмешательство и в дела Белоруссии, и в дела России. Захарова порекомендовала эстонскому депутату обратить внимание на свою страну, где притесняют русскоязычную диаспору, являющуюся почти третью населения.
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