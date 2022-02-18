"Мы делаем то, что считаем нужным": Путин о "вторжении" на Украину в ночь на 16 февраля

Путин ответил на вопрос о "вбросе" про "вторжение России на Украину" в ночь на 16 февраля. "Вбросов" очень много, постоянно реагировать на них - себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным, и будем так поступать дальше", - сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он пережил "ночь вторжения на Украину" 16 февраля. Соответствующий вопрос главе государства был задан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Речь идёт о заявлениях западных политиков и СМИ, что России стопроцентно вторгнется на Украину в ночь на 16 февраля. Была даже запущена прямая трансляция из Киева, однако единственным сколько-нибудь значимым происшествием в эту ночь стал внезапно прозвучавший гимн СССР.

Я не обращал просто на это внимания. "Вбросов" очень много, постоянно реагировать на них - себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным, и будем так поступать дальше,

- сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о "вторжении" 16 февраля.

Глава государства добавил, что в Кремле, конечно же, следят за тем, что происходит в мире. Но Москва следует чётким и понятным ориентирам, соответствующим интересам русского народа и государства.