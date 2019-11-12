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"Мы дали им оружие для войны с русскими": Глава Госдепа США похвастал военными поставками на Украину
12 ноября 2019, 14:24 • 117 • Политика
Глава Госдепа США Майк Помпео рассказал о поставках оружия на Украину для "борьбы с русскими". "Я горжусь тем, что сделала администрация США", - подчеркнул госсекретарь.
США предоставили Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Об этом прямым текстом заявил в интервью американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV.
Глава Госдепа отметил, что гордится решением президента США Дональда Трампа дать Киеву летальное оружие. Помпео напомнил, что предыдущий американский президент Барак Обама ограничивался поставками одеял.
Также Помпео признался, что "был частью политики Америки на Украине". По его словам, США хотели, чтобы коррупция, которая существует там, была сокращена. Таким образом он прокомментировал просьбы Трампа, обращённые к президенту Украины, расследовать коррупционную деятельность сына Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах.
Напомним, что долгое время США ограничивали свою военую помощь Украине исключительно нелетальным оружием. Киеву поставлялись различные радары, старая техника НАТО без оружия, всевозможные приборы ночного видения и так далее. С приходом к власти президента США Дональда Трампа была санкционированная поставка летальных вооружений. Речь идет о противотанковых ракетах Javelin.
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