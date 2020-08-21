"Мы были в ресторане…": Экс-президент Финляндии 10 лет не может забыть один вечер с Путиным

Несколько лет назад СМИ Германии очень ругали российского лидера. Поводом послужил тот факт, что Владимир Путин подарил букет Ангеле Меркель. Волну критики вызвал этот невинный знак внимания к женщине-политику.

Но президент России всегда вежлив и галантен. Он не только дарит цветы женщинам, но ещё и поёт для них. Незабываемый для экс-президента Финляндии вечер случился в Петербурге. Тарью Халонен, возглавлявшую тогда страну, и её супруга Путин пригласил в ресторан.

"Мы были в ресторане в здании бывшей шоколадной фабрики", - уточнила Халонен.

Там Владимир Путин играл на фортепиано и пел. Он исполнял Blueberry Hills. Позднее он объяснил коллеге, что его педагог по английскому рекомендовала учить песни на этом языке - так лучше усваивается произношение. Об этом случае Тарья Халонен рассказала в эфире программы на радио, которую она сейчас ведёт регулярно.