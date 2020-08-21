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"Мы были в ресторане…": Экс-президент Финляндии 10 лет не может забыть один вечер с Путиным
21 августа 2020, 10:55 • 103 • Политика
Экс-президент Финляндии Тарья Халонен вот уже 10 лет не может забыть один вечер с президентом России Владимиром Путиным. "Мы были в ресторане…" - сообщила она и рассказала, что там произошло.
Несколько лет назад СМИ Германии очень ругали российского лидера. Поводом послужил тот факт, что Владимир Путин подарил букет Ангеле Меркель. Волну критики вызвал этот невинный знак внимания к женщине-политику.
Но президент России всегда вежлив и галантен. Он не только дарит цветы женщинам, но ещё и поёт для них. Незабываемый для экс-президента Финляндии вечер случился в Петербурге. Тарью Халонен, возглавлявшую тогда страну, и её супруга Путин пригласил в ресторан.
"Мы были в ресторане в здании бывшей шоколадной фабрики", - уточнила Халонен.
Там Владимир Путин играл на фортепиано и пел. Он исполнял Blueberry Hills. Позднее он объяснил коллеге, что его педагог по английскому рекомендовала учить песни на этом языке - так лучше усваивается произношение. Об этом случае Тарья Халонен рассказала в эфире программы на радио, которую она сейчас ведёт регулярно.
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