"Мы были "любимцами" Байдена": Экс-глава правления "Нафтогаза" озвучил главную цель Зеленского

Бывший глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев рассказал, почему Киев не смог победить в борьбе против "Северного потока – 2". "Мы были "любимцами" Байдена", - произнёс он и рассказал, какой является главная цель президента Украины Владимира Зеленского сейчас.Коболев напомнил, что США активно помогали Украины во время так называемой "Революции достоинства", то есть событий на Майдане в 2014 году."Мы были "любимцами" Байдена", - написал в статье для "Украинской правды" экс-глава "Нафтогаза".Тогда Джо Байден был вице-президентом США и обеспечил беспрецедентную помощь. Сейчас же "особый статус" в Белом доме Украина потеряла. Если в 2014 году Киев был "историей победы" для США, то сейчас всё иначе. Вашингтон хочет ассоциироваться именно с победами, а не с поражениями.Следовательно, сейчас Киеву "особый статус" нужно восстановить. Только так получится минимизировать влияние "Северного потока – 2" на Украину. По мнению экс-главы "Нафтогаза", это и есть главная задача нынешнего руководства страны и президента Владимира Зеленского."Проигрыш в борьбе за санкции против Nord Stream AG является очередным красноречивым примером нашей слабости в транзакционной борьбе", - констатировал Коболев."Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию. У США есть цель снабжать Европу своим сжиженным природным газом.