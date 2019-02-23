"Мы бы хотели, чтобы это остановилось": Трамп отреагировал на эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост дипломатического напряжения между Индией и Пакистаном. "Мы бы хотели, чтобы это остановилось", — заявил хозяин Белого дома, имея в виду вспыхнувший с новой силой конфликт между двумя странами.

Напомним, что 14 февраля 2019 года смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной индийской полиции в пограничном штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка, чье руководство, по сведениям индийских властей, базируется в Пакистане.

После этого Индия отозвала своего посла в Пакистане и заявила, что предпримет меры для международной изоляции страны. Нью-Дели также обвинил Исламабад в государственной поддержке терроризма.

Трамп назвал случившееся в Кашмире "очень опасной ситуацией между двумя странами". Он также заявил, что в настоящий момент США вовлечены в переговорный процесс между Индией и Пакистаном и пытаются способствовать снижению напряженности между двумя странами.

"Мы бы хотели, чтобы это остановилось. Много людей было убито. Мы вовлечены. И мы хотим, чтобы это остановилось", — сказал американский президент.