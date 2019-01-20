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"Мы бы и украинцев позвали": В Крыму прокомментировали предложение Меркель по Керченскому проливу

20 января 2019, 15:56  •  119 • Политика
Приезд немецких и французских специалистов для оценки ситуации в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства, об этом сказал председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "Мы бы и украинцев позвали", - говорит он.
Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.
"Крыму скрывать нечего, - говорит Гемпель. - Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное".
Он также подчеркнул, что Керченский пролив могли бы посетить и представители Украины.
"Мы бы и украинских экспертов позвали", - говорит Гемпель и добавляет, что даже если они и согласятся, все равно пока нет уверенности в том, что они будут объективны.
"Мы уже неоднократно убеждались в том, что президент Украины и его команда не настроены на конструктивный процесс", — добавил Гемпель, его цитирует РИА Новости.
Напомним, ранее сразу два участника делегации РФ сообщили о желании президента Сирии Башара Асада посетить Крым. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что лидер САР выразил свое желание в то время, когда велось обсуждение подписания соглашения о сотрудничестве между российским городом-героем и провинцией Тартус.
А глава группы дружбы между парламентами Сирии и РФ Дмитрий Саблин отметил, что Асад собрался в Крым вслед за своими детьми, напомнив, что ребята ранее побывали на полуострове и нашли здесь много друзей, с которыми сейчас ведется оживленная переписка.

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