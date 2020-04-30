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"Мы будем уничтожаться и погибать": Депутат Рады предсказал украинцам смерть
30 апреля 2020, 18:10 • 110 • Политика
Депутат Верховной рады Илья Кива в эфире украинского телеканала предсказал украинцам смерть до тех пор, пока к власти не придёт "лидер, который сможет собрать страну". "Мы будем уничтожаться и погибать", - предсказывает нардеп.
"Сегодня проходит второй этап экспансии и захвата власти на Украине, - такое мнение высказал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. - Первый прошёл достаточно эффективно, они расставили своих людей, даже получили в свой актив предыдущего президента - Порошенко, которого мы никак не можем привести на скамью подсудимых".
По словам нардепа, в Незалежной сейчас действует группа Сороса, которая "пытается всё сильнее захватить власть и получить полный контроль".
Кива предсказал украинцам смерть до тех пор, пока к власти не придёт "лидер, который сможет собрать страну".
"Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, - пояснил свою мысль украинский парламентарий, - у которого будет чёткая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнёров".
Что касается действующего президента Украины Владимира Зеленского, то, по мнению депутата, тот не готов противостоять той самой группе Сороса и "не имеет сил, опыта и полноценной команды".
"И парламент также подвержен этой экспансии, и его уже нельзя назвать украинским - треть Рады сегодня борется за интересы своих хозяев, а не украинского народа!" - цитируются слова Кивы на официальном сайте партии.
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