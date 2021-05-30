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"Мы будем убивать ваших детей"

30 мая 2021, 20:10  •  197 • Украина

О трагедии в Луганске 2 июня 2014 г.
Если в Донецк война пришла 26 мая, то в Луганск она пришла на неделю позже – 2 июня. Скажи одну вещь завуалировано. Эти события связаны. Товарищам на местах в Луганске и Донецке приказали всё-таки начать воевать. Как-либо нарушить работу луганского аэропорта было сложнее, чем в Донецке, поэтому решили взять погранчасть, куда укры уже начали перебрасывать подкрепление.

Некоторые отряды отказались участвовать в штурме. Луганское ополчение того времени не имело никакого тяжелого вооружения и российских добровольцев с боевым опытом. Никто из командиров отрядов не был военным. Большинство местных добровольцев даже не служило в армии. Реальные силы ополчения ненамного превосходили по численности осаждённых и были отвратительно организованы.

Так как многие военнослужащие в погранчасти были местные, то действовать чисто военными канонами было нельзя. Начались переговоры, т.е. ни о какой внезапности речи быть не могло. Переговоры ни к чему не привели. Начался обстрел погранзаставы из стрелкового оружия одним из отрядов. По версии шизофреников, конечно же, первыми начали стрелять те самые таинственные ниндзя-снайперы, которые первыми начали стрелять в ДАП, на Майдане и вообще везде…

Подчеркну: никакого штурма погранзаставы не было, был обстрел, «выдавливание огнём» – есть такой термин. Штурм – это когда идут в атаку, а не просто стреляют в сторону противника. Причем обстрел довольно большой территории погранчасти вёлся только с одной стороны. Любой, кто прогуляется вокруг неё, может в этом убедится. Посидев под обстрелом, украинские пограничники отпустили местных и уехали в аэропорт по договорённости с луганским ополчением.

Во время боя у погранзаставы в небе над Луганском появились СУ-25. Один из них нанёс удар НУРсами по зданию Луганской ОГА. Прямо перед этим зданием располагается самая большая детская площадка в центре Луганска. Смысл атаки по украинской версии: атаковать штаб ополчения, чтоб сорвать штурм погранзаставы, якобы оттуда руководили боем. Версия рассчитана на идиотов и упаянных вышиватников. Любой, кто был в Луганске, понимает, что эти места далеко друг от друга и координировать бой оттуда невозможно.

Версия может быть только одна: военный террор. Так действовали кумиры укров Шамиль Басаев и ему подобные… «Вы нас убиваете в бою, за это мы будет убивать ваших мирных граждан – ваших женщин и детей». Именно по такому принципу действовало украинское командование, отдавшее приказ атаковать неуправляемыми ракетами центр многолюдного города.

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