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"Мы будем свободны": Американцам попытались объяснить пользу торговой войны с Китаем

26 марта 2018, 00:09  •  57 • В мире
В Минфине США заявили, что торговые пошлины, которые планирует ввести Вашингтон в отношении продукции из Китая, не отразятся негативно на американской экономике.
Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что торговые пошлины на китайские товары благотворно повлияют на американскую экономику. Он пояснил, что эффект будет заметен не сразу, однако призвал американцев подождать, когда протекционизм даст эффект.
"Думаю, в долгосрочной перспективе это будет очень хорошо для экономики", - сказал он.
В финансовом ведомстве США также добавили, что Вашингтон таким образом добивается "свободной и справедливой торговли".
При этом Мнучин предупредил, что США не хотят торговой войны с Китаем. По его словам, США и не боятся такого развития событий, и к тому же посыл со стороны Вашингтона для Китая нацелен исключительно на защиту собственной продукции.

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