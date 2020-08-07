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"Мы будем преследовать тебя": Экс-разведчик рассказал об угрозах от саудовского принца

07 августа 2020, 16:00  •  46 • Политика
Бывший сотрудник разведывательных служб Саудовской Аравии Саад аль-Джабри, занимавший достаточно высокую должность, рассказал о поступавших ему угрозах от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. "Мы будем преследовать тебя" - так звучала одна из них. Был приказ даже об убийстве, говорит экс-разведчик.
В базе данных суда США появилось исковое заявление Саада аль-Джабри. Он утверждает, что наследный принц Саудовской Аравии "организовал попытку внесудебного убийства". Распоряжение не отменено до сих пор. Чтобы заманить уехавшего за границу разведчика, бен Салман захватил двух его детей. В документе также указано, что за Саадом аль-Джабри в Канаду приехала группа убийц.
По словам аль-Джабри, у группы киллеров при себе было два чемодана патологоанатомических инструментов. Преступление не было совершено благодаря канадской полиции. Доктор Саад отмечает, что несколько десятилетий хранил сведения, которые могут опорочить принца, если они станут известны. Кроме того, он тесно взаимодействовал со спецслужбами США. Якобы эти две причины и побудили Мухаммеда бен Салмана отдать приказ о ликвидации экс-разведчика.
Аль-Джабри утверждает, что он вёл переписку с наследным принцем Саудовской Аравии, и продемонстрировал скриншоты. Беседа произошла в 2017 году.
"У тебя два выбора. Первый - вернуться в королевство. Второй - мы будем преследовать тебя юридическим путём и используя все доступные методы", - гласит одно из сообщений.
Доказательств, что это писал бен Салман, нет, только утверждения истца. Доктор Саад требует материального возмещения. Неизвестно, будет ли суд рассматривать это дело, так как обычно в США исповедуют принцип суверенного иммунитета. Другими словами, суд не станет разбираться в действиях официальных лиц другого государства. Кроме того, противоправная деятельность, о которой говорит аль-Джабри, не происходила на территории Соединённых Штатов и не затрагивала их граждан, пишет "РИА Новости".

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