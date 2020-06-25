"Мы будем мстить": Бутылка в голову - как разворачивалась потасовка в саратовской Облдуме

Лидер Саратовского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" Алексей Наумов рассказал о ситуации, которая случилась в ходе пятничного заседания.

Как сообщалось ранее, депутаты саратовской Облдумы сцепились в ходе слушания по лишению слова для члена КПРФ Николая Бондаренко и единоросса Дмитрия Чернышевского. Оба депутата обвинялись в неэтичном поведении на прежних заседаниях.

В ходе выступления председателя Николая Бушуева Бондаренко вышел к трибуне и стал снимать политика. Ему попытались помешать, после чего понеслась словесная перепалка, а затем в голову Бондаренко метнули пустую бутылку. Единомышленники селфи-политика бросились ему на подмогу и стали поливать водой оппонентов.

Как рассказал Наумов Царьграду, к этой стычке привели целенаправленные провокации со стороны представителей КПРФ.

Он напомнил о недавнем скандале с коммунистами, которые вознегодовали после отказа наградить почётной грамотой сына депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой - Максима Алимова. И как раз после этого инцидента, недовольные отказом, пообещали "мстить". На самом деле, подчёркивает собеседник Царьграда, тот эпизод иллюстрирует, как некоторые используют все шансы, чтобы улучшить условия своего благосостояния.

По его словам, начались затягивания работы Думы, порой технические вопросы решались часами. Впрочем, и до этого депутат Николай Бондаренко вызывал неудовольствие коллег тем, что подходил к спикерам и, чуть ли не тыкая камерой в лицо, снимал выступление.

"Человек выступает, он подходит к нему и начинает в лицо снимать, улыбается. Человека это, естественно, раздражает. Он перешёл красную черту, и в него бросили пустой бутылкой. Я не разделяю, что это хорошо, но то, что подобные действия были спровоцированы (поведением), это точно. Это хотел каждый сделать в зале", - допустил он.

Наумов усомнился в том, что после пятничной перепалки конфликт хоть как-то будет улажен - слишком агрессивны и провокационны действия представителей оппозиции.

"Эскалация конфликта будет продолжаться, поскольку он [Бондаренко] работает не на людей, а на подписчиков и нормально на этом зарабатывает", - отметил депутат.