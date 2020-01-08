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"Мы будем говорить с Россией": США спешно ищут выход из ситуации в Ливии, которая всё усложняется

08 января 2020, 14:54  •  234 • Политика
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Россией ситуацию в Ливии. "Мы будем говорить с Россией, они там участвуют", - заявил он. Тем временем ситуация в стране продолжает усложняться.
США ведут переговоры с Турцией и Германией по поводу ситуации в Ливии и собираются подключить к процессу Россию. Об этом заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
По его словам, в Ливии сейчас творится "полный беспорядок". В связи с этим были запланированы различные встречи с целью разработки какого-нибудь плана по мирному урегулированию.
Трамп отметил, что уже провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Теперь в планах главы Белого дома наладить контакт по этому вопросу с Россией.
"Мы будем говорить с Россией, они там участвуют. Многие страны участвуют в ситуации в Ливии", - сказал президент США.
Тем временем в самой Ливии Ливийская национальная армия (ЛЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под свой контроль город Сирт, изгнав из него силы так называемого "Правительства национального согласия" (ПНС). Жителям города пообещали помочь медикаментами. В свою очередь власти освобожденного от ПНС Сирта заявили о полной поддержке ЛНА.
Напомним, что в Ливии в настоящий момент царит двоевластие. Большая часть страны находится под контролем ЛНА и народного парламента. Столица страны в руках ПНС, которое было установлено при активном участии ЕС и ООН. Оно пользуется поддержкой Турции, которая уже выслала первую партию военных для помощи падающему режиму.
В ЕС осудили вмешательство Турции в конфликт в Ливии и призвали к строгому соблюдению эмбарого ООН на поставки оружия в страну. США также сделали предупреждение Анкаре насчёт последствий вмешательства в конфликт.

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