|
"Мы больше нужны Европе, чем она нам": В партии Зеленского отказались от "европейских ценностей"
22 сентября 2019, 10:39 • 268 • Политика
Киеву следует сохранять свои традиционные ценности, а не копировать "размытые" из Европы. Такое заявление сделала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в ходе выступления в эфире "112 Украина".
По ее словам, многие нравственные ценности на Западе уже размыты, хотя в некоторых странах Европы традиции все еще играют серьезную роль. Так, по ее словам, более сильны сейчас традиционные ценности в Польше и Венгрии, где все еще крепки устои семьи, церкви, религии, пола и других.
При этом Украину нельзя сравнивать с другими странами и их особенностями, считает Верещук. "Мы еще не донесли до Европы, что нужны ей больше, чем она нам", - считает украинский депутат.
По ее мнению, у Европы хватает своих проблем, в том числе Brexit и сепаратистских движений.
Ранее в июле избранный президент Украины Владимир Зеленский отказался посетить Марш равенства в Киеве. Это решение украинского лидера вызвало гнев "лидеров мнений" западных гомосексуалистов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
268
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 сентября 2019, 13:24
|
16 сентября 2019, 08:24
|
19 сентября 2019, 07:54
|
18 сентября 2019, 09:09
|
19 сентября 2019, 17:24
|
19 сентября 2019, 17:24
|
19 сентября 2019, 07:54