"Мы больше нужны Европе, чем она нам": В партии Зеленского отказались от "европейских ценностей"

По ее словам, многие нравственные ценности на Западе уже размыты, хотя в некоторых странах Европы традиции все еще играют серьезную роль. Так, по ее словам, более сильны сейчас традиционные ценности в Польше и Венгрии, где все еще крепки устои семьи, церкви, религии, пола и других.

При этом Украину нельзя сравнивать с другими странами и их особенностями, считает Верещук. "Мы еще не донесли до Европы, что нужны ей больше, чем она нам", - считает украинский депутат.

По ее мнению, у Европы хватает своих проблем, в том числе Brexit и сепаратистских движений.

Ранее в июле избранный президент Украины Владимир Зеленский отказался посетить Марш равенства в Киеве. Это решение украинского лидера вызвало гнев "лидеров мнений" западных гомосексуалистов.