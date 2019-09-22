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"Мы больше нужны Европе, чем она нам": В партии Зеленского отказались от "европейских ценностей"

22 сентября 2019, 10:39  •  268 • Политика
Киеву следует сохранять свои традиционные ценности, а не копировать "размытые" из Европы. Такое заявление сделала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в ходе выступления в эфире "112 Украина".
По ее словам, многие нравственные ценности на Западе уже размыты, хотя в некоторых странах Европы традиции все еще играют серьезную роль. Так, по ее словам, более сильны сейчас традиционные ценности в Польше и Венгрии, где все еще крепки устои семьи, церкви, религии, пола и других.
При этом Украину нельзя сравнивать с другими странами и их особенностями, считает Верещук. "Мы еще не донесли до Европы, что нужны ей больше, чем она нам", - считает украинский депутат.
По ее мнению, у Европы хватает своих проблем, в том числе Brexit и сепаратистских движений.
Ранее в июле избранный президент Украины Владимир Зеленский отказался посетить Марш равенства в Киеве. Это решение украинского лидера вызвало гнев "лидеров мнений" западных гомосексуалистов.

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