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"Мы больше не просители": В Киеве похвастались, как украинцы учат солдат НАТО

16 февраля 2020, 11:54  •  60 • В мире
В Киеве рассказали о приезжающих на Украину "учиться" солдатах НАТО. По словам украинского вице-премьера, это "тектонический сдвиг", и теперь Украина якобы не выступает в роли просителя.
О том, что солдаты из стран-участниц НАТО многому научились у Украины, журналистам рассказал вице-премьер Дмитрий Кулеба. Он отметил, что в настоящее время власти Киева продолжают получать от западных партнёров "много слов благодарности" за то, что учились у украинских ВС.
"Не просто приезжать делится опытом, а учиться у нас, как нужно защищать свою страну", - заявляет Кулеба.
По его словам, теперь Украина не выступает в роли просителя.
Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО, - говорит он. - Мы больше не просители, которые просят о помощи.
Украинский политик также подчеркнул, что вступление страны в НАТО остается вопросом времени. Вице-премьер добавил, что в течение пяти лет Киев намерен получить критерии вступления в НАТО.

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