|
"Мы больше не просители": В Киеве похвастались, как украинцы учат солдат НАТО
16 февраля 2020, 11:54 • 60 • В мире
В Киеве рассказали о приезжающих на Украину "учиться" солдатах НАТО. По словам украинского вице-премьера, это "тектонический сдвиг", и теперь Украина якобы не выступает в роли просителя.
О том, что солдаты из стран-участниц НАТО многому научились у Украины, журналистам рассказал вице-премьер Дмитрий Кулеба. Он отметил, что в настоящее время власти Киева продолжают получать от западных партнёров "много слов благодарности" за то, что учились у украинских ВС.
"Не просто приезжать делится опытом, а учиться у нас, как нужно защищать свою страну", - заявляет Кулеба.
По его словам, теперь Украина не выступает в роли просителя.
Украинский политик также подчеркнул, что вступление страны в НАТО остается вопросом времени. Вице-премьер добавил, что в течение пяти лет Киев намерен получить критерии вступления в НАТО.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2020, 14:54
|
11 февраля 2020, 01:54
|
11 февраля 2020, 08:24
|
10 февраля 2020, 09:24
|
15 февраля 2020, 03:24
|
13 февраля 2020, 09:09
|
15 февраля 2020, 09:39