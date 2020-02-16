"Мы больше не просители": В Киеве похвастались, как украинцы учат солдат НАТО

О том, что солдаты из стран-участниц НАТО многому научились у Украины, журналистам рассказал вице-премьер Дмитрий Кулеба. Он отметил, что в настоящее время власти Киева продолжают получать от западных партнёров "много слов благодарности" за то, что учились у украинских ВС.

"Не просто приезжать делится опытом, а учиться у нас, как нужно защищать свою страну", - заявляет Кулеба.

По его словам, теперь Украина не выступает в роли просителя.

Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО, - говорит он. - Мы больше не просители, которые просят о помощи.

Украинский политик также подчеркнул, что вступление страны в НАТО остается вопросом времени. Вице-премьер добавил, что в течение пяти лет Киев намерен получить критерии вступления в НАТО.