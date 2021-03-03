"Мы больше не будем": США разочаровались в цветных революциях

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна разочаровалась в цветных революциях. "Мы больше не будем", - пообещал он.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, долгое время Вашингтон свергал режимы в других странах, чтобы "продвигать демократию", однако это слишком дорого обходится государственному бюджету и при этом не гарантирует успех.

Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом, и это не работало, - отметил Блинкен, обращаясь к американцам.

При этом он добавил, что США до конца не отказались от самой идеи формирования чужих правительств "под себя". Просто теперь администрация президента США Джо Байдена будет делать это иначе - не через революции, а через "побуждение к реформам".

Отметим, что речь может идти об украинской модели. Эта страна в 2014 году прошла через госпереворот, однако в настоящее время Запад активно "побуждает" её к реформам с помощью кредитов. Евросоюз и МВФ уже обязали Киев реформировать государственные органы, повысить тарифы для населения, снять запрет на продажу земли и создать целый ряд антикоррупционных органов, через которые Запад осуществляет внешнее управление страной.