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"Мы больше не будем": США разочаровались в цветных революциях

03 марта 2021, 20:55  •  178 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна разочаровалась в цветных революциях. "Мы больше не будем", - пообещал он.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, долгое время Вашингтон свергал режимы в других странах, чтобы "продвигать демократию", однако это слишком дорого обходится государственному бюджету и при этом не гарантирует успех.
Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом, и это не работало, - отметил Блинкен, обращаясь к американцам.
При этом он добавил, что США до конца не отказались от самой идеи формирования чужих правительств "под себя". Просто теперь администрация президента США Джо Байдена будет делать это иначе - не через революции, а через "побуждение к реформам".
Отметим, что речь может идти об украинской модели. Эта страна в 2014 году прошла через госпереворот, однако в настоящее время Запад активно "побуждает" её к реформам с помощью кредитов. Евросоюз и МВФ уже обязали Киев реформировать государственные органы, повысить тарифы для населения, снять запрет на продажу земли и создать целый ряд антикоррупционных органов, через которые Запад осуществляет внешнее управление страной.

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