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"Мы больше не будем": США разочаровались в цветных революциях
03 марта 2021, 20:55 • 178 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна разочаровалась в цветных революциях. "Мы больше не будем", - пообещал он.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, долгое время Вашингтон свергал режимы в других странах, чтобы "продвигать демократию", однако это слишком дорого обходится государственному бюджету и при этом не гарантирует успех.
При этом он добавил, что США до конца не отказались от самой идеи формирования чужих правительств "под себя". Просто теперь администрация президента США Джо Байдена будет делать это иначе - не через революции, а через "побуждение к реформам".
Отметим, что речь может идти об украинской модели. Эта страна в 2014 году прошла через госпереворот, однако в настоящее время Запад активно "побуждает" её к реформам с помощью кредитов. Евросоюз и МВФ уже обязали Киев реформировать государственные органы, повысить тарифы для населения, снять запрет на продажу земли и создать целый ряд антикоррупционных органов, через которые Запад осуществляет внешнее управление страной.
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