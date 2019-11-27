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"Мы боимся за свои жизни!": Жители Краснодара обратились к Путину за помощью необычным способом - фото

27 ноября 2019, 12:09  •  63 • Политика
Жители аварийного общежития в Краснодаре обратились к президенту России необычным способом. Они растянули на доме самодельный баннер с надписью: "Путин, помоги. Аварийный дом может рухнуть с живыми людьми!"
В Краснодаре жильцы аварийного общежития обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Чтобы глава государства их заметил, они растянули на аварийном доме самодельный баннер с надписью: "Путин, помоги. Аварийный дом может рухнуть с живыми людьми!", а затем опубликовали фото в Instagram.
Жители общежития рассказывают, что их должны были расселить ещё в 2016 году. Однако местные власти не смогли найти подходящее жильё и вместо того, чтобы решить проблему, просто перенесли сроки переселения на 2024 год. При этом в общежитии нет горячей воды, крыша течет, а электропроводка постоянно горит.
"Дорогой Владимир Владимирович, на вас одна надежда... Мы боимся за свои жизни!!! Действительно, в любой момент может рухнуть здание или загорится проводка", - говорится в сообщении в Instagram.
В администрации Краснодара заявили, что аварийный дом находится в списке приоритетных на расселение. Общежитие включено и в городскую, и в краевую программы.
"Жильцы общежития уже подали иск в Краснодарский краевой суд, чтобы изменить срок расселения дома на 2020 год. Иск принят", - сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: скриншот Instagram/obsh_krd

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