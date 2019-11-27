"Мы боимся за свои жизни!": Жители Краснодара обратились к Путину за помощью необычным способом - фото

В Краснодаре жильцы аварийного общежития обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Чтобы глава государства их заметил, они растянули на аварийном доме самодельный баннер с надписью: "Путин, помоги. Аварийный дом может рухнуть с живыми людьми!", а затем опубликовали фото в Instagram.

Жители общежития рассказывают, что их должны были расселить ещё в 2016 году. Однако местные власти не смогли найти подходящее жильё и вместо того, чтобы решить проблему, просто перенесли сроки переселения на 2024 год. При этом в общежитии нет горячей воды, крыша течет, а электропроводка постоянно горит.

"Дорогой Владимир Владимирович, на вас одна надежда... Мы боимся за свои жизни!!! Действительно, в любой момент может рухнуть здание или загорится проводка", - говорится в сообщении в Instagram.

В администрации Краснодара заявили, что аварийный дом находится в списке приоритетных на расселение. Общежитие включено и в городскую, и в краевую программы.

"Жильцы общежития уже подали иск в Краснодарский краевой суд, чтобы изменить срок расселения дома на 2020 год. Иск принят", - сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: скриншот Instagram/obsh_krd