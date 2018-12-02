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"Мы без каких-либо вопросов купим С-400 у России": Чавушоглу объяснил США позицию по ЗРК "Триумф"

02 декабря 2018, 12:09  •  114 • Политика
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу разъяснил Соединенным Штатам, что страна не намерена отказываться от покупки российских комплексов С-400. "Мы без каких-либо вопросов купим С-400 у России", - заявил политик, подчеркнув, что Турция уже более десяти лет не может добиться поставок американских систем Patriot.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил США, почему Турция не откажется от сделки по покупке российских ЗРК С-400 "Триумф", после того как стало известно, что американские власти намерены предложить турецкой стороне альтернативу российским С-400, сообщает информагентство "Политика Сегодня".
В случае если Турция откажется от предложенной альтернативы, США намерены наложить мораторий на поставки своих истребителей F-35 турецкой стороне, передает информационное издание.
Однако ответ Турции был категоричен. "Сделка по С-400 уже решена. Мы без каких-либо вопросов купим С-400 у России", - заявил Чавушоглу.
Политик рассказал, что Турция более 10 лет пыталась купить американские комплексы Patriot, но попытки оказались безуспешными. Последнее письмо американской стороне Турция отправила полтора года назад, но ответа до сих пор не получила.
В будущем Турции потребуется больше систем ПВО, добавил министр, отметив, что сотрудничать в этом вопросе страна будет с тем партнером, который сделает более выгодное предложение.

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