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"Мы атакуем США": Западные СМИ переврали слова Путина

20 февраля 2019, 23:39  •  19 • Политика
Западные СМИ переврали слова президента России Владимира Путина об атаке на Вашингтон в случае размещения ракет США в Европе. "Путин: Мы атакуем США, если Вашингтон развернёт ракеты в Европе", - написали иностранные издания.
На Западе СМИ нагло исказили слова президента России Владимира Путина, приписав ему то, чего он не говорил. Особенно отличилось международное агентство новостей Reuters.
"Путин: Мы атакуем США, если Вашингтон развернёт ракеты в Европе", - гласит заголовок статьи о послании Путина к Федеральному Собранию.
Вот только ничего подобного во время своей речи президент России не говорил. Он лишь упомянул "центры принятия решений". Остальное честные западные журналисты придумали самостоятельно.
"Неполживые СМИ Запада во всей красе", - комментирует в Twitter "Уругвайская разведка".
"Фейковые новости, что скажешь", - соглашаются пользователи в комментариях.
Напомним, что во время своего послания к Федеральному Собранию Путин отметил, что Россия больше не будет "стучаться в закрытую дверь". Если западные политики не желают слушать, Москва подождёт, когда они созреют для диалога.
Путин: Мы атакуем США, если Вашингтон развернёт ракеты в Европе.
Неполживые СМИ Запада во всей красе.. pic.twitter.com/OgDogtBUtG
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 20 февраля 2019 г.

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