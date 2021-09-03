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"Мы 30 лет ничего не создавали": Зеленский заявил, что Украина готова стать лидером Европы

03 сентября 2021, 03:35  •  35 • Политика
Во время визита в США украинский президент признался, что не мог и представить о том, что сможет когда-нибудь выступить перед экспертами Стэнфордского университета.
Владимир Зеленский продолжил свой визит в Штаты, где его, наконец, принял глава Белого дома Джо Байден, общение с которым президент Украины посчитал продуктивным, открытием "Украинского дома" в Вашингтоне и встречей с "группой поддержки" в Конгрессе, а затем - выступлением перед экспертами в Стэнфордского университета в Калифорнии.
Возможность выступить перед ними он назвал большой честью, отметив, что не мог и представить себе, как он, "обычный парень из простой семьи", будет выступать в таком месте, но это стало для него возможным, поскольку он занял пост главы государства. А потому, считает Зеленский, "всё возможно".
Во всём мире известна американская мечта. А у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, есть цель. Для нас это очень важно: вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной – лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно всё. И я приглашаю вас всех в Украину – воочию убедиться в этом,
- заявил Зеленский.
Ранее президенту Украины подарили в США книгу под названием "Лёгкая черепно-мозговая травма", изданную американо-украинским медицинским центром, вызвав тем самым иронические комментарии.

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