"Мы - во многом колония США": Ашманов объяснил на примерах, что такое цифровой суверенитет

Игорь Ашманов объяснил на примерах, что такое цифровой суверенитет. По его мнению, им в той или иной степени сегодня обладают лишь примерно три страны мира: "Мы - во многом колония США".

В Москве в рамках фестиваля "Вера и Слово" состоялась панельная дискуссия "Цензура в медиа и суверенный интернет", отметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Модератором обсуждения стал руководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков. В самом начале он напомнил о борьбе канала с американской корпорацией Google, которая летом прошлого года заблокировала аккаунт "Первого русского" на видеохостинге YouTube. Тюренков выразил уверенность, что России необходим суверенный интернет.

В рамках дискуссии, в частности, выступил член СПЧ при Президенте России Игорь Ашманов. Он на примерах объяснил, что такое цифровой суверенитет. Им в той или иной мере обладают примерно три страны.

Первая страна - США. У неё он полный. То есть Вашингтон имеет возможность самостоятельно регулировать всё происходящее в своём цифровом пространстве.

Вторая страна - Китай. У него цифровой суверенитет пока неполный, но Пекин сделал многое, чтобы обеспечить себе высокую степень независимости от главного мирового интернет-гегемона - Соединённых Штатов.

И третья страна - Россия. На данный момент у нас ещё более неполная степень суверенности, однако позитивные перспективы есть, констатировал Ашманов: