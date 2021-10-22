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"Мы - во многом колония США": Ашманов объяснил на примерах, что такое цифровой суверенитет

22 октября 2021, 22:00  •  80 • Политика
Игорь Ашманов объяснил на примерах, что такое цифровой суверенитет. По его мнению, им в той или иной степени сегодня обладают лишь примерно три страны мира: "Мы - во многом колония США".
В Москве в рамках фестиваля "Вера и Слово" состоялась панельная дискуссия "Цензура в медиа и суверенный интернет", отметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Модератором обсуждения стал руководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков. В самом начале он напомнил о борьбе канала с американской корпорацией Google, которая летом прошлого года заблокировала аккаунт "Первого русского" на видеохостинге YouTube. Тюренков выразил уверенность, что России необходим суверенный интернет.
В рамках дискуссии, в частности, выступил член СПЧ при Президенте России Игорь Ашманов. Он на примерах объяснил, что такое цифровой суверенитет. Им в той или иной мере обладают примерно три страны.
Первая страна - США. У неё он полный. То есть Вашингтон имеет возможность самостоятельно регулировать всё происходящее в своём цифровом пространстве.
Вторая страна - Китай. У него цифровой суверенитет пока неполный, но Пекин сделал многое, чтобы обеспечить себе высокую степень независимости от главного мирового интернет-гегемона - Соединённых Штатов.
И третья страна - Россия. На данный момент у нас ещё более неполная степень суверенности, однако позитивные перспективы есть, констатировал Ашманов:
Мы - во многом цифровая колония США. Тем не менее мы тоже движемся в сторону цифрового суверенитета. У нас есть много заделов. Типа, "ВКонтакте", Telegram, "Яндекс". Но, скажем, видеохостингов своих у нас нет.

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