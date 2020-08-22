"Мы - русские, с нами Бог!": В Австралии кинули клич для всех неравнодушных к судьбе России

Уже в сентябре Австралийское отделение Общества "Двуглавый Орёл" ожидает пополнение в рядах единомышленников. Здесь планируется провести масштабную кампанию среди идеологических союзников России.

Клич ко всем неравнодушным к судьбе нашей страны кинул на своей официальной странице в соцсети Facebook председатель Австралийского отделения Общества "Двуглавый Орёл" Валерий Малиновский.

"Мы официально объявляем, что в сентябре 2020 года начинается масштабная кампания по всей Австралии по набору идеологических союзников в ряды нашей организации, - обратился он к соотечественникам. - Всех, кому небезразлично прошлое, настоящее и будущее великой России, ждём в свои ряды".

Резюмируя свой пост, в котором также указал необходимые для будущих единомышленников координаты для связи, Валерий Малиновский подчеркнул: "Мы - русские, с нами Бог!".

Напомним, буквально месяц назад именно отделение Общества "Двуглавый Орёл" в Австралии, несмотря на коронавирусные запреты, сумело организовать торжество в честь 100-летия Русской Православной Церкви Заграницей. Не обошлось без боя. Право спеть русские песни, в том числе молитвенные, пришлось отстаивать вместе с юристом.