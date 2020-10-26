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"Мы - русские, с нами Бог!" Константин Малофеев представил манифест общества "Двуглавый орёл"

26 октября 2020, 23:00  •  95 • Политика
Константин Малофеев в колонке на личных страницах в социальных сетях представил манифест общества "Двуглавый орёл". "Мы - русские, с нами Бог!", - так учредитель Царьграда коротко рассказал об убеждениях общества.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев представил манифест общества "Двуглавый орёл", где изложены убеждения структуры и задачи. "После принятия поправок к Конституции наша цель - воплотить их в жизнь. И прежде всего - поправку о русском народе", - подчеркнул Константин Малофеев.
"В стране есть общественные организации татар, башкир, чеченцев, эвенков. А русских - нет. Но теперь наш государствообразующий народ, слава Богу, обрёл своё законное место в Конституции. А "Двуглавый орёл" есть организация русского народа - самая большая, объединяющая всех, кому дорога Россия. Это главное.
У нас есть убеждения. Если коротко, то лучше всего сказал Александр Васильевич Суворов: "Мы - русские, с нами Бог!" На сайте можно прочитать подробнее".
Константин Малофеев подчеркнул, что "Двуглавый орёл" - наследники Союза русского народа, который в 1907 году прекратил кровавую революцию, спонсированную американцами и японцами. К сожалению, в 1917-м представителей Союза русского народа не было на улицах. Они как настоящие патриоты в это время сражались на фронте. И не смогли остановить заговор против Царской России.
"Наша задача - стать современным Союзом русского народа. Чтобы никакая революционная деятельность не разрушала более нашу страну, - подчеркнул учредитель Царьграда. - Мы не против, чтобы каждый мог высказать своё мнение. Но мы тоже хотим, чтобы наш, русский голос был услышан. Голос народа, создавшего это государство. И хотим, чтобы наше соборное мнение принималось во внимание всеми, кто разрабатывает и реализует законы".
Отдельно Константин Малофеев подчеркнул, что русских в России становится всё меньше.
"В нашем собственном государстве мы вымираем быстрее всех. Вместо помощи идут разговоры, выгодны ли нам мигранты. При чём здесь выгода? Помощь русским - государственная задача. Легче обеспечить семью не дотациями из бюджета, а работой. Тогда будут стабильность и заработки. И будут многодетные семьи.
Каждое решение на уровне любого чиновника должно приниматься с учётом: а что оно значит для народосбережения? Такое обоснование должно быть у каждого закона и нормативного акта на всех уровнях власти. Это и есть защита интересов русского народа".
В завершение Константин Малофеев призвал присоединяться к "Двуглавому орлу" каждого, кто разделает убеждения общества. Записаться можно прямо на сайте rusorel.Info.

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