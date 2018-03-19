"Мы - одна команда": Владимир Путин поблагодарил свой предвыборный штаб

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По словам президента, перед Россией стоят сложные задачи, требующие объединения усилий общества.

Победивший на выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться со сторонниками и ответить на вопросы журналистов.

Владимир Путин поблагодарил членов штаба за работу. В ответ раздались аплодисменты и крики "поздравляем".

Глава государства в своем выступлении отметил, что количество отданных за него голосов в эту избирательную кампанию показывает оценку проделанной им работы. Кроме того, российский лидер увидел в этом доверие общества и надежду на то, что его предвыборные обещания будут исполнены.

По словам Путина, перед современной Россией стоят сложные исторические задачи и вызовы, государству нужен рывок вперед. Все это требует объединения усилий всех людей, подчеркнул он.