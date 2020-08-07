"Мы - нация воров": Мэр Днепра публично заклеймил всех украинцев

Украинцы - это нация воров, заявил мэр украинского города Днепра Борис Филатов в эфире YouTube-канала "Смотрящие". Слова прозвучали во время гневной отповеди градоначальника по поводу безрезультатной борьбы с коррупцией.

Филатов пожаловался, что из-за повального казнокрадства СБУ вынуждена расследовать хищения соли для борьбы с гололедицей и нарушения при закупках овощей для детских садов, вместо того чтобы заниматься реально серьёзными делами. Мэр Днепра добавил, что за последние годы только в его городе возбуждено 286 уголовных дел о коррупции, при этом обвинительным приговором закончилось лишь одно.

Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир, - заявил украинский градоначальник.

Напомним, что похожие мысли недавно высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что репутация Украины на международной арене стремится к нулю. Поэтому на представителей Незалежной уже перестали обращать внимание.