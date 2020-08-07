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"Мы - нация воров": Мэр Днепра публично заклеймил всех украинцев

07 августа 2020, 14:10  •  56 • Политика
Мэр Днепра назвал украинцев нацией воров. "Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир", - сказал он в эфире YouTube-канала "Смотрящие".
Украинцы - это нация воров, заявил мэр украинского города Днепра Борис Филатов в эфире YouTube-канала "Смотрящие". Слова прозвучали во время гневной отповеди градоначальника по поводу безрезультатной борьбы с коррупцией.
Филатов пожаловался, что из-за повального казнокрадства СБУ вынуждена расследовать хищения соли для борьбы с гололедицей и нарушения при закупках овощей для детских садов, вместо того чтобы заниматься реально серьёзными делами. Мэр Днепра добавил, что за последние годы только в его городе возбуждено 286 уголовных дел о коррупции, при этом обвинительным приговором закончилось лишь одно.
Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир, - заявил украинский градоначальник.
Напомним, что похожие мысли недавно высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что репутация Украины на международной арене стремится к нулю. Поэтому на представителей Незалежной уже перестали обращать внимание.
Украинская делегация может, как обычно, неистовствовать в ПАСЕ - это для нас вообще не имеет значения. Да и репутация самой Украины стремится к нулю, - приводит Nation News слова Пушкова.

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