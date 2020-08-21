|
"Мы - люди военные": Минобороны Белоруссии призвало протестующих не провоцировать стрельбу
21 августа 2020, 14:35 • 113 • Политика
Минобороны Белоруссии призвало протестующих не допустить стрельбы, ведь это зависит именно от их действий. "Мы - люди военные", - предупредил министр обороны страны Виктор Хренин.
Расшифровку закрытой встречи, где присутствовал министр обороны, опубликовало издание "Наша Нива". Во время встречи Хренин отметил, что военных "призывают, в том числе и Тихановская: "Не выполняйте преступные приказы".
"Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона - не выполнять приказы", - сказал он.
При этом глава министерства подчеркнул, что "преступный он [приказ], не преступный… - мы люди военные".
Он также добавил, что в сложившейся ситуации Минобороны выступает в роли часового, в задачи которого входит остановить нарушителя. Сначала устным предупреждением.
"Если после предупреждения нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх", - сказал он.
При этом Хренин отметил, что если и за этим последует игнорирование - придётся прибегнуть к выстрелу на поражение.
"Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового", - подчеркнул он.
Также глава Минобороны не исключил сценария гражданской войны в стране.
"На сегодня это уже реальность, - сказал он. - Сомневающимся лучше уйти сейчас - на команде "Стой, стрелять буду".
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2020, 23:05
|
20 августа 2020, 04:40
|
16 августа 2020, 06:15
|
15 августа 2020, 16:30
|
16 августа 2020, 17:15
|
19 августа 2020, 00:15
|
17 августа 2020, 19:50