"Мы - люди военные": Минобороны Белоруссии призвало протестующих не провоцировать стрельбу

Расшифровку закрытой встречи, где присутствовал министр обороны, опубликовало издание "Наша Нива". Во время встречи Хренин отметил, что военных "призывают, в том числе и Тихановская: "Не выполняйте преступные приказы".

"Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона - не выполнять приказы", - сказал он.

При этом глава министерства подчеркнул, что "преступный он [приказ], не преступный… - мы люди военные".

Он также добавил, что в сложившейся ситуации Минобороны выступает в роли часового, в задачи которого входит остановить нарушителя. Сначала устным предупреждением.

"Если после предупреждения нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх", - сказал он.

При этом Хренин отметил, что если и за этим последует игнорирование - придётся прибегнуть к выстрелу на поражение.

"Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового", - подчеркнул он.

Также глава Минобороны не исключил сценария гражданской войны в стране.

"На сегодня это уже реальность, - сказал он. - Сомневающимся лучше уйти сейчас - на команде "Стой, стрелять буду".