Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия модернизирует армию и разворачивает свои силы от Крайнего Севера до Сирии. По его словам, беспорядки в Белоруссии и война в Карабахе, которые должны были дестабилизировать обстановку на границе с Россией, на деле привели к укреплению позиций Москвы.

Telegram-канал "Орда" отмечает, что в Североатлантическом альянсе не могут понять, как русским это удаётся. С одной стороны, есть коллективный Запад с астрономическим военным бюджетом и целой системой благодарных вассалов вроде Украины и Грузии. С другой - Россия, которая решает мировые проблемы в гордом одиночестве и при этом усиливается.

Мы - как та фисташка из пакетика в полностью закрытой скорлупе, которая такая: "Ахахаха, хрен тебе!", когда её достаёшь. Только выкинуть нельзя, потому что одна восьмая часть суши, - пишет канал.

Скриншот: Telegram/Орда

Напомним, что западные страны (в особенности Польша и Литва) с августа предпринимают попытки устроить в Белоруссии госпереворот, однако пока что в этом не преуспели. Война в Нагорном Карабахе тоже не оправдала надежды "доброжелателей". Россия смогла усадить враждующие стороны за стол переговоров, в результате чего было подписано мирное соглашение.