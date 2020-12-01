Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Главная / Политика

"Мы - как та фисташка - "Ахахаха, хрен тебе!": Россия усиливает позиции, НАТО разводит руками

01 декабря 2020, 00:40  •  103 • Политика
Руководство НАТО с беспокойством констатировало усиление позиций России после событий в Белоруссии и в Нагорном Карабахе. В альянсе разводят руками, не понимая, как Москва в одиночку умудряется решать региональные проблемы и при этом усиливать своё влияние. В Сети шутят: "Мы - как та фисташка из пакетика в полностью закрытой скорлупе - "Ахахаха, хрен тебе!".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия модернизирует армию и разворачивает свои силы от Крайнего Севера до Сирии. По его словам, беспорядки в Белоруссии и война в Карабахе, которые должны были дестабилизировать обстановку на границе с Россией, на деле привели к укреплению позиций Москвы.
Telegram-канал "Орда" отмечает, что в Североатлантическом альянсе не могут понять, как русским это удаётся. С одной стороны, есть коллективный Запад с астрономическим военным бюджетом и целой системой благодарных вассалов вроде Украины и Грузии. С другой - Россия, которая решает мировые проблемы в гордом одиночестве и при этом усиливается.
Мы - как та фисташка из пакетика в полностью закрытой скорлупе, которая такая: "Ахахаха, хрен тебе!", когда её достаёшь. Только выкинуть нельзя, потому что одна восьмая часть суши, - пишет канал.
Скриншот: Telegram/Орда
Напомним, что западные страны (в особенности Польша и Литва) с августа предпринимают попытки устроить в Белоруссии госпереворот, однако пока что в этом не преуспели. Война в Нагорном Карабахе тоже не оправдала надежды "доброжелателей". Россия смогла усадить враждующие стороны за стол переговоров, в результате чего было подписано мирное соглашение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
30 ноября 2020, 21:00
"Разнузданная кампания Запада": Менее трети стран ОЗХО поддержали заявление о Навальном и "Новичке"
30 ноября 2020, 21:00
"Ловушка для спецслужб": Эксперт объяснил, зачем Земан потребовал имена "русских агентов"
30 ноября 2020, 21:00
Спонсор Навального и криминал: лидера коптевской ОПГ "стёрли" ради "прекрасной России будущего?"
30 ноября 2020, 22:50
Русских бить "с позиции силы": В Еврокомиссии утверждают скандальный документ с оглядкой на США
30 ноября 2020, 22:50
"Европейцам пора задуматься": Кризис может окончательно похоронить Евросоюз
30 ноября 2020, 22:50
"Иранцы расчехлили свои ракеты": Убийство ядерщика под Тегераном не останется без ответа?
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 22:50
Русских бить "с позиции силы": В Еврокомиссии утверждают скандальный докуме...
30 ноября 2020, 22:50
"Европейцам пора задуматься": Кризис может окончательно похоронить Евросоюз
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "...
01 декабря 2020, 00:40
У Порошенко могут отнять испанские виллы и посадить за решётку
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2020, 00:35
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
29 ноября 2020, 12:55
По миру покатилась волна государственных дефолтов
24 ноября 2020, 18:20
Главного организатора цветных революций арестовали в США. ФБР допрашивает Сороса
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
27 ноября 2020, 09:35
Полное дно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.