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"Мы - как та фисташка - "Ахахаха, хрен тебе!": Россия усиливает позиции, НАТО разводит руками
01 декабря 2020, 00:40 • 103 • Политика
Руководство НАТО с беспокойством констатировало усиление позиций России после событий в Белоруссии и в Нагорном Карабахе. В альянсе разводят руками, не понимая, как Москва в одиночку умудряется решать региональные проблемы и при этом усиливать своё влияние. В Сети шутят: "Мы - как та фисташка из пакетика в полностью закрытой скорлупе - "Ахахаха, хрен тебе!".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия модернизирует армию и разворачивает свои силы от Крайнего Севера до Сирии. По его словам, беспорядки в Белоруссии и война в Карабахе, которые должны были дестабилизировать обстановку на границе с Россией, на деле привели к укреплению позиций Москвы.
Telegram-канал "Орда" отмечает, что в Североатлантическом альянсе не могут понять, как русским это удаётся. С одной стороны, есть коллективный Запад с астрономическим военным бюджетом и целой системой благодарных вассалов вроде Украины и Грузии. С другой - Россия, которая решает мировые проблемы в гордом одиночестве и при этом усиливается.
Скриншот: Telegram/Орда
Напомним, что западные страны (в особенности Польша и Литва) с августа предпринимают попытки устроить в Белоруссии госпереворот, однако пока что в этом не преуспели. Война в Нагорном Карабахе тоже не оправдала надежды "доброжелателей". Россия смогла усадить враждующие стороны за стол переговоров, в результате чего было подписано мирное соглашение.
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